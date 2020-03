Santos Borré y Juanfer Quintero, en la puerta de salida tras el fracaso de River

A River Plate se le escapó un campeonato insólito. El equipo millonario no pudo ganar en las últimas dos fechas de la Superliga Argentina y le tocó ver cómo su rival de toda la vida, Boca Juniors, celebró el campeonato.

Por eso, en el seno del conjunto de la banda cruzada se buscan responsables. Marcelo Gallardo no le encuentra respuestas y trata de mirar para adelante. Sin embargo, la caída trae consecuencias y una de ellas sería la salida masiva de futbolistas.

Los jugadores que se van de River tras perder la Superliga

En los medios deportivos argentinos manifiestan que al menos cuatro jugadores importantes abandonarán el club cuando se abra el libro de pases. Por sorpresa, dos de ellos son los colombianos que tantas alegrías le han dado a River.

Se trata de Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero. El goleador del último campeonato argentino sería uno de los jugadores a vender, debido al cartel que tiene en Europa, donde algunos equipos lo pretenden. Entre sus aspirantes se mencionan al Atlético de Madrid y al Everton de Inglaterra.

Por su parte, Quintero se marcharía molesto con Gallardo, luego de perder su titularidad a causa de la lesión sufrida en 2019. El zurdo no entiende las decisiones del DT, quien no le regresó un puesto en el once titular, a pesar de las buenas actuaciones que tuvo proviniendo desde el banco de suplentes.

Otros jugadores como Lucas Pratto e Ignacio Scocco también se marcharían de River, inconformes con el entrenador. Cuando llegan los fracasos todo salta a la luz…

