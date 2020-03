VIDEO | Dura caída de Nairo Quintana complica el panorama para ser campeón de la París-Niza

El italiano Giacomo Nizzolo (NTT) se impuso en un largo y disputado esprint en la segunda etapa de la París Niza. La jornada se llevó a cabo entre Chevreuse y Chalette-sur-Loing. Asimismo, contó con 166,5 kilómetros de distancia.

Eso sí, a pesar de los resultados, el alemán Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe) mantuvo el liderato con 15 segundos de ventaja sobre Nizzolo, 21 respecto a Stuyvens y 23 sobre el colombiano Sergio Higuita (EF).

El antioqueño quiere seguir haciendo historia. Luego de ganar el Campeonato de Ruta en Colombia y de coronarse campeón del Tour Colombia, va por más. Para ello deberá mantenerse en un alto nivel y no bajar la guardia.

Caso contrario ocurrió con Nairo Quintana (Arkea). Infortunadamente, el boyacense perdió 1' 25'', afectado por una caída. A pesar del golpe, el colombiano intentó reaccionar y alcanzar al pelotón, pero no fue suficiente.

Ahora, Nairo deberá apelar a su experiencia y alto nivel para continuar en la pelea por el título. Y es que, sin lugar a dudas, quedó muy relegado con relación al líder.

💥 Dure journée pour les leaders. Après la crevaison de 🇫🇷@alafpolak1, c’est 🇨🇴@NairoQuinCo qui est tombé.

💥 Tough day for the leaders. After Julian Alaphilippe’s puncture, Nairo Quintana hits the ground. #ParisNice pic.twitter.com/7Je2aQxLvm

