¿Boca y Medellín juegan en La Bombonera a puerta cerrada por coronavirus?

El coronavirus avanza a gran velocidad en el mundo. Comenzó en China, se propagó a países limítrofes y de un momento a otro apareció en Europa, sobre todo en el norte de Italia. Ahora, poco a poco aparecen brotes en nuestro continente, incluso en Colombia.

Uno de los lugares más afectados en Sudamérica es Argentina. En tierras gauchas ya murió un paciente por el COVID-19, pero los casos siguen proliferándose.

Por coronavirus, ¿Boca y Medellín juegan en La Bombonera a puerta cerrada?

En esas circunstancias, Independiente Medellín viajó hasta Buenos Aires para enfrentar a Boca Juniors, por el grupo H de la Copa Libertadores. Con el equipo xeneize en frenesí por el título obtenido por la Superliga Argentina, en la noche del sábado.

Sin embargo, ese ambiente de fiesta que se vivirá en La Bombonera por el título obtenido podría cancelarse por coronavirus. Así comenzó a circular el rumor en Argentina, teniendo gran eco en medios como FOX Sports. El gobierno de la ciudad piensa en esa alternativa como prevención al contagio.

No obstante, en los últimos minutos gente de seguridad del gobierno de Buenos Aires manifestó 'off the record' que se jugará con público, ya que el DIM no proviene de un país con riesgo máximo de la enfermedad. En Colombia, hasta el momento se han confirmado tres casos de coronavirus.

La decisión todavía no es oficial y la Conmebol ya avisó que acatará lo que dicten los gobiernos de cada país.

