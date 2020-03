¿Se cancela la Serie A y expulsan a los equipos italianos de la Champions?

Avanza el tema del coronavirus en Italia y la situación ya es caótica. El gobierno de aquel país decidió cerrar las fronteras de 14 provincias del norte, lo que afecta de manera directa al fútbol. De hecho, los gobernantes aspiran a que el fútbol se suspenda a partir de este lunes, lo que dejaría al campeonato desierto.

La gran mayoría del campeonato de Serie A provienen de las provincias más afectadas por el brote de COVID-19. Por tal motivo, durante este fin de semana se recuperaron partidos aplazados, jugándose a puerta cerrada.

"No tiene sentido ahora, cuando estamos pidiendo a los ciudadanos enormes sacrificios para prevenir la propagación de la epidemia, poner en peligro la vida de jugadores, árbitros, aficionados, que seguramente se reunirán para ver los partidos, y no suspender temporalmente el fútbol", aseguró el ministro de deportes, Vincenzo Spadafora.

Por su parte, el gremio de futbolistas se sumó a la medida y pide cancelar el campeonato. Así lo manifestó entre otros una de las figuras del Brescia, Mario Balotelli.

"Me encanta el fútbol, más que a ustedes, pero jugar significa viajar en autobús, tren, avión, dormir en un hotel, seguir en contacto con otras personas fuera de tu sociedad laboral. Ya no veo a mis hijos por este maldito virus porque, como saben, no viven en Lombardía y ya es desconcertante y triste para mí. Paremos, la salud es lo primero. No quiero arriesgarme a enfermar. ¿Para qué? ¿Para entretener a alguien? ¿Para no perder dinero? No juegues con la salud", manifestó súper Mario.

Equipos italianos serían expulsados de la presente Champions

No obstante, de tomarse la medida este lunes la misma tendría un efecto colateral en Europa. Los equipos italianos serían expulsados de las presentes competencias europeas, Champions y Europa League.

Es decir, Atalanta, Juventus, Nápoles, Inter de Milán y Roma no continuarían en competencia. Asimismo, la Serie A no tendría participación en la próxima campaña de los campeonatos del Viejo Continente.

