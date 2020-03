¡Colombian Power! Cabal y Farah ganaron y el sueño de Madrid está cada vez más cerca

La pareja del momento saltó a la cancha y prendió la fiesta en el Palacio de los Deportes Juan Sebastián Cabal y Robert Farah inauguraron el segundo día de acción en la serie de Copa Davis entre Colombia y Argentina. El resultado Juego 3 Colombia VS Argentina Copa Davis 2020 Juan Sebastián Cabal y Robert Farah vs. Horacio Zeballos y Máximo González lo encuentra más abajo

Al frente a estaban Horacio Zeballos y Máximo González. Los gauchos querían dar el golpe y demostrar que no se dejarían amedrentar ni por la presión ni por la localía de sus rivales. Por eso, se vería un partido bastante parejo.

Y así fue. Un quiebre en el octavo game fue suficiente para que los colombianos se llevaran el primer set por 6-3, poniendo a celebrar a los miles de hinchas que le cumplieron la cita a los dirigidos por Alejandro Falla.

En el segundo set, la tendencia y desarrollo de partido se mantuvo. Ninguno parecía bajar la guardia y ambos equipos se veían sólidos. Razón por la que el más mínimo error o desconcentración se pagaría caro.

Ninguno cedió y fue necesario jugar el tiebreak. Infortunadamente, Zeballos y González fueron más precisos que el Colombian Power y ganaron 7-6, llevando todo a un tercero y definitivo.

Era ahora o nunca. Tanto Colombia como Argentina necesitaban darle el segundo punto a sus respectivos países. Por eso, no había cansancio ni excusa que valiera. Desde la primera bola del tercer set cada uno de los jugadores dió lo mejor de sí.

El quiebre no parecía llegar. Cabal y Farah estuvieron cerca en repetidas ocasiones, pero no lo concretaban. No obstante, era crónica de una muerte anunciada. En el último game, el Colombian Power lo consiguió y se impuso 7-5, ganando este sufrido partido.

Ahora, Colombia está 2-1 arriba en la serie y Daniel Galán intentará poner punto final cuando enfrente a Juan Ignacio Lóndero. De conseguirlo, la Tricolor clasificará al Grupo Mundial de la Copa Davis por segunda ocasión en su historia y segunda ocasión consecutiva.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (Colombia) 6-3/6-7/7-5 Horacio Zeballos y Máximo González (Argentina)

Colombia 2-1 Argentina

