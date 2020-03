Diplomáticos en Emiratos Árabes confirman cuál es la verdadera situación de Fernando Gaviria

Las autoridades sanitarias de los Emiratos Árabes Unidos han informado de la existencia de seis nuevos casos de coronavirus -dos rusos, dos italianos, un alemán y un colombiano-, en el pelotón del Tour ciclista de dicho país, cancelado la semana pasada.

Los dos ciclistas colombianos presentes en la carrera fueron Fernando Gaviria, del UAE Team Emirates, y Hernando Bohórquez, del Astana. Este último ya abandonó el país, aunque las autoridades no han anunciado los nombres de los afectados.

Razón por la que, con el objetivo de poner punto final a los rumores, Noticias Caracol entregó nuevos detalles. En medio de la emisión de la mañana dieron a conocer las declaraciones de importantes fuentes.

"Hablamos vía telefónica con miembros de la delegación diplomática colombiana aquí en los Emiratos Árabes Unidos y nos dijeron que ellos no tienen manera de confirmar que el colombiano que dio positivo en esas pruebas de coronavirus sea Fernando Gaviria. No lo pueden confirmar porque los únicos que pueden hacerlo son las autoridades sanitarias de los Emiratos Árabes Unidos y ellas, por políticas, no lo van a hacer. Sin embargo, esas mismas fuentes dicen que todo apunta a que el ciclista colombiano Fernando Gaviria es la persona que está contagiado de coronavirus junto a seis italianos, cuatro rusos y un alemán que hicieron parte del Tour de los Emiratos Árabes Unidos"

De igual manera, Juan Roberto Vargas, director del noticiero, informó cuáles son las escuadras que se encuentran en cuarentena. Asimismo, afirmó en qué fecha abandonarán las instalaciones del hotel.

"Nos confirmaron que están en aislamiento y permanecen en el hotel. Allí, están bajo una estricta observación médica. Solo saldrían hasta el 14 de marzo. Se han tomado medidas sanitarias. Permanecen en cuarentena los integrantes del UAE Team Emirates, Cofidis, Groupama y Gazprom"

Por último, revelaron algunas palabras de la hermana del ciclista. Y es que Juliana Gaviria ha tenido la fortuna de comunicarse con él. Eso sí, la respuesta no fue la mejor y generó cierta preocupación.

"Hablamos con la hermana de Fernando Gaviria, que se ha comunicado con él, y nos dijo que 'está bien, pero está que se enloquece por el aislamiento""

