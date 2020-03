Carlos Antonio Vélez no se guarda nada y por eso, muchas veces cae mal entre sus colegas. Sus comentarios, precisos o no, suelen dividir aguas y trae críticas por parte de otra vereda del periodismo deportivo.

Ahora, sin dar nombres, aseguró estar harto de una manía que tienen sus colegas para desacreditar su opinión. Lo hizo en su habitual editorial 'Palabras Mayores', que hace en las mañanas de Antena 2.

Carlos Antonio Vélez se cansó de sus colegas

Allí, Vélez reafirmó que cree que Edwuin Cetré, extremo del Junior de Barranquilla, sería útil para la selección Colombia de mayores. Según el 'Profe', el rápido jugador fue junto a Jorge Carrascal lo único destacado del pasado torneo Preolímpico, disputado en nuestro país.

"Ultimamente mencioné a Cetré y entonces pues no falta, de esos que chorrean baba, que le dicen a uno "¿acaso ese no juega en el fútbol colombiano?", comenzó Vélez disparando munición gruesa. Además afirmó que el futbolista no es pecho frío y tiene carácter. Pero la siguió contra sus colegas.

"Qué barbaridad si hay cantidades de esos que chorrean baba, sobre todo en el periodismo. Hoy estoy caliente, porque es que hay mucho chorreador de baba y mucho vendedor de humo a raíz de los tres goles de Duván Zapata dicen "¿Cómo van a pedir a Cetré si ahí está Zapata?", ¡No vayan a confundir a Mina con Ospina! ¿Qué no les gusta de Cetré, que juega en Junior ó que no está en la moda o en la pasarela? Yo prefiero a un jugador como Cetré a un tipo que no ha jugado o que juega muy poquito", concluyó Vélez.

No obstante, pese a la sugerencia de Carlos Antonio, no hay información sustentable de que Queiroz esté pensando en convocar al extremo del Junior para los partidos contra Venezuela y Chile, habrá que esperar.

