¿Motivación o presión? Real Madrid tuvo un espectador de lujo en El Clásico contra Barcelona

Una nueva edición de El Clásico se robó las miradas. Dos de los mejores equipos del mundo midieron fuerzas en el Santiago Bernabéu. Real Madrid y Barcelona jugaron por gran parte de la definición del título.

Las gradas estaban a reventar y no era para menos. Nadie se quería perder ni un solo segundo de este interesante compromiso. De hecho, figuras del fútbol entre dirigentes y jugadores estuvieron presentes.

El portugués Cristiano Ronaldo presenció en directo El Clásico desde uno de los palcos del Bernabéu. Así, el portugués regresó a la que fue su casa durante nueve años.

El máximo goleador en la historia del conjunto blanco, con 450 tantos en 438 participaciones, llegó al feudo madridista en una furgoneta, media hora antes del inicio del duelo.

Esta fue su primera aparición en el Bernabéu desde el 28 de mayo de 2018, cuando celebró sobre el césped la consecución de la decimotercera Champions League con el Real Madrid.

El aplazamiento hasta el próximo 13 de mayo del partido que enfrentaba este domingo a su actual equipo, Juventus, frente al Inter por el coronavirus, le permitió a CR7 asistir a El Clásico.

