Creer en un triunfo del Inter en casa de la Juventus es un riesgo a tomar

La Serie A presenta el campeonato más emocionante de los últimos años. A falta de dos pretendientes al título, son tres los que quieren levantar el scudetto al final de temporada. Juventus, Inter y Lazio compiten en una carrera donde cada vez está más cerca la línea de meta. Juventus vs Inter.

En la fecha 26, la Vecchia Signora y los Neriazzurri protagonizarán el reconocido Derbi D’ Italia. Para los entendidos, en este duelo en el estadio de la Juve se disputará gran parte del título. Además, será en un contexto extraño, a puerta cerrada a causa de la epidemia de coronavirus que azota el norte de Italia.

La gran pregunta es qué puede ocurrir el domingo por la noche en Europa. La ausencia de público no es un tema aparte, algo que favorece al Inter y sus pretensiones. Los bianconeros hacen del Allianz Stadium un auténtico fortín, ganando once de los doce partidos disputados como local en lo que va de la Serie A. Ningún otro equipo tiene otro registro similar y mucho es gracias al fervor de la afición, que ante el Inter no estará.

Juventus vs Inter

Pese a que la racha de Cristiano Ronaldo de 11 partidos consecutivos anotando por Serie A hace prever que algún gol marcará la Juventus, eso no es sinónimo de fiabilidad para los de Turín. El juego empleado por los dirigidos por Maurizio Sarri no es óptimo en las últimas fechas y la derrota en Lyon, por Champions, pegó en el plantel.

Además, Inter de Milán es un equipo que suele anotar con facilidad. La dupla conformada por Romelu Lukaku y Lautaro Martínez suelen anotar con frecuencia, sin la necesidad de que sus compañeros jueguen para ello. Con los problemas defensivos que está mostrando la Vecchia Signora esta temporada se puede avizorar que en Turín habrá goles por lado y lado.

Un empate con goles es una posibilidad real que se puede presentar. Sin embargo, aprovechando el estado de ánimo de ambos conjuntos, sumado a las graderías vacías, el triunfo del Inter en el clásico del domingo no es para nada descabellado, al contrario es un riesgo por el que vale la pena aventarse.

Ahora que ya sabe lo que puede ocurrir en el evento, es tiempo de asumir el riesgo por cuenta propia. Usted también puede ser parte del juego confiando en su intuición y conocimiento.

Lo invitamos a unirse a la plataforma de betjuego.co para apoyar a su equipo favorito. Asimismo puede predecir los acontecimientos que sucederán en el partido. ¿Quién marca primero? ¿Habrá goleada? ¿Habrá muchos goles? Todas posibilidades con las que puede ganar usando la información que ahora tiene.

Para jugar, solo debe registrarse en www.betjuego.co, elegir su deporte y evento de interés y competir con confianza. Ahora usted también es parte del encuentro, viviéndolo con la misma adrenalina de los jugadores dentro de la cancha.

MÁS DE DEPORTES AQUÍ