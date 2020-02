¿Preocupación por los deportistas tras lugar elegido para cuarentena de colombianos que llegan de Wuhan?

Luego de varias especulaciones, finalmente se confirmó lugar exacto donde serán aislados los colombianos que vienen de China, en la misión Júpiter. Los jóvenes procedentes de la ciudad de Wuhan, pasarán su cuarentena en Bogotá, pero no se sabía en qué lugar con exactitud.

Sin embargo, con el fin de poner punto final a los rumores, informaron que la cuarentena para los repatriados será en la Villa Deportiva de Coldeportes, en el occidente de la ciudad. Razón por la que las reacciones no se hicieron esperar. De hecho, más de uno expresó su inconformidad.

A través de las redes sociales, varias personas, entre ellas periodistas como César Augusto Londoño y Germán Arango, criticaron al Gobierno por la decisión. En sus mensajes argumentaron que los atletas estarían en peligro al exponerse a un posible contagio de coronavirus.

Este Gobierno será que no piensa? Cómo van a exponer a miles de deportistas que entrenan en la Villa Olímpica a un posible contagio de Coronavirus? 🙄 Será que no hay otro lugar para que los 13 colombianos provenientes de Wuhan estén en cuarentena? ¡Increíble! 🤦🏻‍♀️

Por fortuna, horas después, la situación se aclaró. El propio César Augusto Londoño explicó que no había ningún riesgo. Asimismo, afirmó que ninguno de los repatriados está contagiado, solo será cuestión de prevención y nada más. Eso sí, aún restan detalles por conocer sobre el desenlace de estar historia.

Me dice una voz oficial que la Villa Olimpica reúne todas las condiciones de aislamiento, que no es cuarentena sino separación de 14 días, que las personas que llegaron no están infectadas con el coronavirus y que no hay riesgo para los deportistas que la visiten. Ojalá sea así

— Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) February 27, 2020