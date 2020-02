Dos miembros del equipo de Fernando Gaviria tendrían coronavirus

La presencia del coronavirus en el equipo de Fernando Gaviria habría llevado a la cancelación del UAE Tour.

Una de las carreras que pintaba con mejor presencia del inicio de la temporada era el UAE Tour, en Emiratos Árabes. La carrera fue suspendida porque se encontró que en el hotel de los equipos había coronavirus. Al parecer, la identidad de los infectados con el virus Covid-19 sería de dos miembros del equipo de Fernando Gaviria.

Según el comunicado del Consejo de Deporte de Abu Dhabi, citado por el diario Marca, dos miembros de equipo italianos habían dado positivo por el virus Covid-19. Esto motivó al Consejo a "garantizar la protección de todos los participantes de la carrera". Para esto, se cancelaron las dos etapas restantes.

The Abu Dhabi Sports Council has decided to cancel the remaining #UAETour stages due to threats of coronavirus. All involved are awaiting testing in the hotel, but our riders and staff remain in good spirits.

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) February 27, 2020