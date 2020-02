A pesar de que en la previa se habló de un tema extrafutbolístico, pero no menos importante como el coronavirus, con el pitazo inicial todo cambió y fue inevitable no referirse a la pelota, más sabiendo que en cancha estaba Cristiano Ronaldo. (Encuentre más abajo el video de los goles de Olympique Lyon vs Juventus por la ida de los octavos de final de la Champions League 2019/20)

Cada vez que el portugués pisa un terreno de juego, los flashes se encienden y con justa razón. Mister Champions, como le conocen por su alto rendimiento en este torneo, quería seguir haciendo historia. Luego de anotar en 11 encuentros consecutivos, el delantero de la Vecchia Signora, fiel a su filosofía y hambre de gloria, iba por más. Por eso, desde el comienzo tomó las riendas del equipo.

Sin embargo, el impulso duró poco y no, precisamente, por un mal partido de CR7, sino por el orden del Olympique Lyon. Contrario a lo que algunos pensaban, los locales no eran ninguna cenicienta y así lo demostraron. Rudi García realizó un interesante planteamiento que contrarrestó las fortalezas de la Juventus y potenció los puntos altos de su escuadra. De hecho, los roles se invirtieron.

A partir de ahí, los franceses, de la mano de su mediocampo compuesto por Léo Dubois, Bruno Guimarães, Maxwel Cornet y Lucas Tousart, manejaron el compromiso a placer. Las llegadas de peligro no se hicieron esperar y el guardameta Wojciech Szczęsny fue exigido en repetidas ocasiones, dejando claro que la apertura del marcador era crónica de una muerte anunciada.

Fue así como, a los 31 minutos, en el Parc OL se escuchó el primer grito sagrado. Houssem Aouar desbordó, ganó por la banda, se quitó la marca de un rival y al ingresar al área, envió un pase atrás para que, con el arco a su disposición, el joven maravilla Lucas Tousart empujara el balón y anotara el 1-0 parcial, prendiendo la fiesta en territorio galo e ilusionando a su hinchada con dar el golpe.

La Vecchia Signora tenía mucho por corregir y no encontraba cómo. El asedio del Lyon continuó. Por fortuna, el tiempo pasó y con más garra que fútbol, Juventus aguantó hasta el final de los 45 iniciales. En el entretiempo, Maurizio Sarri tomó cartas en el asunto y así quedó evidenciado en el comienzo de la parte complementaria. El club italiano saltó a la cancha con otra actitud y disposición.

