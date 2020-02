Video: en medio de un gran sprint Fernando Gaviria casi se va al suelo en el UAE Tour

View this post on Instagram

Habría sido bonito empezar el @theuaetourofficial con una victoria pero fue un sprint bastante complicado, algo que se esperaba con tantos sprinters de calibre presentes aquí. Me siento bien, tengo buenas piernas y es solo el inicio, probaremos de nuevo en cada etapa. It would have been nice to start @theuaetourofficial with a victory but it was quite a complicated sprint, something that was expected given the caliber of the many sprinters present here. I feel well, I have good legs and it's only the beginning, we'll try our chances in every stage. @uae_team_emirates 📸 @bettiniphoto