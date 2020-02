"En Colombia aún no hay una mujer que hable de fútbol como debe ser", Jorge Bermúdez

Jorge Bermúdez es un periodista polémico por donde se le mire. Así se hizo un nombre y tal vez por eso incomoda a los medios. Él lo sabe y lo asume. Así, continúa con su carrera y es referente en el periodismo, al menos en las escuelas.

En medio de un conversatorio al que fue invitado en la CUN, Bermúdez no se guardó nada. Entre otros temas, dio nombres de periodistas "tibios" y afirmó que en el medio no hay una sola mujer que hable de fútbol con criterio.

"Yo sí creo que todas las mujeres están en la capacidad de estar en el periodismo, pero se tienen que preparar. Infortunadamente en Colombia aún no hay una mujer que hable de fútbol como debe ser", fue la polémica frase del 'Patrón'.

Por la misma, en redes sociales fue tildado de machista. Para ello también tuvo una frase y lejos de correr el bulto, asegura que Colombia es un país machista por naturaleza.

"las mujeres tienen derecho a jugar, pero Colombia es un país machista y atrasado. Colombia no es un país del tercer mundo, somos del 30 mundo", manifestó.

Asimismo, Bermúdez disparó munición gruesa en contra de colegas.

"Me gusta Iván Mejía porque era un tipo franco y directo, pero hacía parte del sistema, le tiraba a los que estaban en contra del sistema. A mí me gusta la gente que es fría o caliente, los que son tibios no me gustan. Un tipo tibio es César Augusto Londoño y además no genera rating. Yo hablo de lo que es y por eso soy un tipo incómodo", destacó.

