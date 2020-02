Tottenham vs. Leipzig | Mourinho quiere una noche especial

Tottenham sabe que ya no es el patito feo cuando de Champions League se trata. El conjunto de Londres llegó a una final en la edición anterior y en la presente campaña no puede quedarse atrás. La hora de la verdad para los Spurs comienza en octavos de final, cuando sean anfitriones del sorprendente Leipzig. El link para ver EN VIVO ONLINE Tottenham vs Leipzig GRATIS lo encuentra más abajo.

Los alemanes quieren esa graduación que el Tottenham ya tuvo. En la Bundesliga ya se ganó el respeto, luchando el título palmo a palmo con el Bayern Múnich. Sin embargo, a nivel internacional todavía está haciendo sus pininos. Aunque sea un club novato en la Champions, el conjunto germano sabe que está ante una oportunidad de oro.

Ese brillo lo consigue con las noticias que provienen desde la capital inglesa. Los dirigidos por José Mourinho no contarán con Harry Kane ni Heung-Min Son, ambos apartados por lesión. En una llave pareja, los detalles cuentan y el Leipzig espera pescar en río revuelto.

Asimismo, en un equipo inglés obligado a ser fiable en defensa, el nivel de Dávinson Sánchez será clave para que las opciones de avanzar suban.

Día: 19 de febrero

Hora: 3:00pm

