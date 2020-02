Atalanta vs. Valencia | La Dea sueña con ampliar su historia en la Champions League

La Dea vive su propio sueño del cual no quiere despertar. En 112 años de fundado, Atalanta no sabía lo que era disputar la Champions , al menos no hasta ahora. Por eso, muchos veían al conjunto italiano como la Cenicienta del torneo. Sin embargo, con el paso de los partidos, esa teoría se cayó. El link para Ver EN VIVO ONLINE Atalanta vs Valencia GRATIS Champions League octavos de final Streaming Ahora lo encuentra más abajo.

De la mano de su tridente maravilla conformado por Duván Zapata, Josip Iličić y Alejandro ‘Papu’ Gómez, los nerazzurri dieron un verdadero golpe de autoridad, estando a la altura y clasificando a octavos de final. Eso sí, teniendo en cuenta su alto nivel futbolístico, no se conformarán con ello e irán por más.

Su fortaleza más grande es el poderío ofensivo. No en vano, con 63 goles, tiene el mejor ataque de Italia y el tercero de Europa, solo superado por el Manchester City y el PSG, dos poderosos del fútbol mundial. Razón por la que Valencia, lejos de confiarse, deberá buscar la manera de detener a ese huracán que ha arrasado con todo.

Día: 19 de febrero

Hora: 3:00pm

Canal Web: ESPN Play (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)