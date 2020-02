Con particular comparación, Gustavo Petro habló sobre la creación de WIN+ y apoyó a los hinchas

Uno de los grandes cambios para el 2020 giró en torno a la manera de ver los partidos del fútbol profesional colombiano. Luego de un largo debate y en medio de tantos ires y venires, finalmente, se aprobó el canal premium.

Las opiniones fueron divididas. Más de uno estuvo en contra, pero unos cuantos apoyaron la decisión. Eso sí, esta novela recién comienza y solo el tiempo y la cantidad de suscriptores dirá el desenlace de la historia.

Lo particular del caso es que el revuelo que generó dicha implementación llevó a que personas que no están relacionadas directamente con el fútbol, también dieran su punto de vista. Este es el caso de Gustavo Petro, quien en sus redes sociales no se guardó nada.

"Si los estadios de fútbol de Colombia son públicos, la transmisión de los partidos debe ser, antes que nada, en señal abierta"

Si los estadios de fútbol de Colombia son públicos, la transmisión de los partidos debe ser, antes que nada, en señal abierta. https://t.co/KwQeMzvN5W — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 18, 2020

Gustavo Petro habló sobre la creación de WIN+ y unos cuantos le dieron palo

Teniendo en cuenta la comparación que hizo el senador, más de uno se pronunció. En sus respuestas le explicaron unos cuantos puntos a Gustavo Petro, que tal vez no tuvo en cuenta al momento de hablar sobre el tema. Además, algunos también lo tildaron de comunista y populista.

Los estadios son bienes públicos, pero equipos de fútbol y televisión son empresa privada; paga impuestos y derechos para ejercer su actividad y la mayor parte de esos recursos van a la educación y el deporte. Sigue ufanándose de brutal ignorancia. — Ricardo Castiblanco (@rijecas) February 18, 2020

La transmisión si debe ser abierta, pero una premisa no se sigue de la otra. Además, el estadio de @AsoDeporCali es privado. — Juan Osorio (@jjoa94) February 18, 2020

Creo que los equipos de fútbol pagan alquiler por lo estadios , sería como yo pagar el alquiler de un estadio para un concierto y que me digan que debo dejar la entrada gratis — juan diego (@juandiegogi) February 18, 2020

De hecho ese es el peligro con usted. Una cosa es la redistribución equitativa, más equitativa, verdaderamente equitativa y, otra muy distinta, el peligro de creerse por encima de las lógicas negociales y empresariales, generadoras de riqueza, y representar así riesgo de colapso. — Juan Pérez (@_Juan_Perez__) February 18, 2020

Nada tiene que ver una cosa con la otra…si alquilan el estadio para un concierto entonces ese concierto debe ser transmitido por la TV abierta?…lo que se debe analizar acá es que supuestamente el fútbol es un deporte "popular" y lo están dejando para quienes tengan dinero — Juan Pablo Cubillos (@Juampiqbillos) February 18, 2020

