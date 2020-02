Feyenoord confirmó la terrible lesión que sufrió Luis Sinisterra y el largo tiempo de recuperación

Una de las grandes apuestas de Carlos Queiroz es Luis Sinisterra. El delantero, quien brilló con la selección Colombia Sub-20, recibió su primer llamado a la Tricolor de mayores en octubre del 2019. Allí, sumó sus primeros minutos en el duelo del combinado patrio contra Argelia.

Las sensaciones fueron más que positivas. De hecho, se esperaba que fuera tenido en cuenta para las primeras fechas de las eliminatorias camino al Mundial de Catar. Y es que, su buen rendimiento lo convirtió en pieza clave para el director técnico del Feyenoord, Dick Advocaat.

Sin embargo, la ilusión llegó a su fin. En el partido disputado en el MAC³PARK Stadion, donde el Feyenoord se impuso 3-4 sobre Zwolle, Sinisterra debió abandonar la cancha por una lesión. En ese momento se desconocía qué había acontecido. No obstante, horas más tarde, a través de un comunicado revelaron la gravedad de la lesión.

"Luis Sinisterra sufrió una grave lesión en la rodilla durante el partido disputado el pasado domingo fuera de casa, contra PEC Zwolle. Por lo tanto, se cree que el colombiano estará afuera de las canchas durante seis u ocho meses.

El diagnóstico se confirmó después de un examen realizado por el médico del club de Feyenoord, Casper van Eijck, el lunes en Erasmus MC en Rotterdam. Sinisterra se retiró del terreno de juego justo antes del medio tiempo en el estadio MAC3PARK, durante el partido de competencia entre PEC Zwolle y Feyenoord (3-4).

Feyenoord le desea a Luis Sinisterra todo el éxito y la fuerza para su recuperación"

Bad news… 😢

🇨🇴 Luis Sinisterra is naar verwachting zes tot acht maanden uitgeschakeld.

You will come back stronger, 𝘢𝘮𝘪𝘨𝘰. 💪

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 17, 2020