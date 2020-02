Junior vs. Once Caldas | Apertura oficial del carnaval de Barranquilla

Va tomando forma el fútbol profesional colombiano. La Liga Betplay cada vez presenta mejores partidos y con los equipos ya en rodaje, los juegos prometen goles y muchas emociones. El link para ver EN VIVO Junior de Barranquilla vs Once Caldas GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

En Barranquilla están viviendo el carnaval, que se celebrará de manera oficial el próximo fin de semana. Durante este hubo guacherna, pero no se olvidan de su Junior querido. El conjunto rojiblanco todavía no convence en 2020, pero ante Once Caldas esperan que el Metropolitano sea una fiesta.

Julio Comesaña se quejó por la falta de jugadores, pero para esta fecha recupera a los cedidos a la selección Sub 23. Edwuin Cetré, Willer Ditta, Gabriel Fuentes y Luis Sandoval están a disposición del entrenador.

Por su parte, Once Caldas perdió entre semana a Enrique Serje, con destino a Santa Fe. El gran problema del equipo albo es la falta de gol, algo que espera solucionar con el regreso de Mender García. Johan Carbonero también retorna a la disciplina del equipo de Manizales.

EN VIVO Junior de Barranquilla vs Once Caldas GRATIS ONLINE

Día: 16 de febrero

Hora: 6:05pm

Canal: WIN Sports + (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)