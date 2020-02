Central Córdoba vs. Boca Juniors: el Xeneize quiere mantener viva la ilusión del título en la Superliga

La Superliga Argentina entró en la recta final. Cada vez restan pocas fechas para conocer al campeón del certamen. Por eso la lucha entre River Plate y Boca Juniors se pone bastante intensa. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Central Córdoba VS Boca Juniors ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Superliga Argentina)

El arribo de Miguel Ángel Russo le dio un nuevo aire al equipo. A pesar de que aún restan algunos detalles por corregir, la imagen mejoró en comparación a lo expuesto por la escuadra que dirigió Gustavo Alfaro. Razón por la que el club espera continuar por la senda del triunfo y mantener viva la ilusión del título.

En esta ocasión, el Xeneize afrontará una dura prueba. El estadio Alfredo Terrera no es una plaza nada fácil. De hecho, más de un grande ha caído allí. Es así como, Boca no tendrá otra alternativa que exponer su mejor rendimiento y evitar los errores. Y es que el local no suele perdonar.

Día: 16 de febrero

Hora: 7:50 p.m.

Canales: Fox Sports 2 (Haga clic acá para ver la señal online)

