¡No eran los que muchos creían! Egan Bernal contó cuántos idiomas habla en realidad

El joven maravilla se roba las miradas y no es para menos. Luego de ganar el Tour de Francia en 2019, se convirtió en uno de los referentes para la actual temporada. De hecho, espera defender el título en territorio galo.

Para ello se está preparando de la mejor manera. Eso sí, también ha tenido espacios para conceder algunas entrevistas. Es el caso de la hecha por el humorista Suso en su programa 'The Suso's Show' de Caracol Televisión.

Allí, reveló un detalle que pocos conocían. A pesar de haberlo escuchado hablar en diferentes idiomas, en realidad se defiende un poco nada más.

Egan Bernal contó cuántos idiomas habla y sorprendió a más de uno

"Uy, parce, pero muy poquito. Qué vergüenza cuando me ponen a hablar en otro idioma. Si me queda grande el español, imagínese el inglés y el italiano. El francés, la verdad, como estábamos en Francia, dije 'me voy a aprender un pedacito para impresionar a la gente', pero era algo chiquito. Al final me trabé, aunque igual la gente quedó enloquecida, dizque porque, supuestamente, hablo cuatro idiomas. Eso no es verdad. Si acaso hablo un poquito de inglés, me defiendo en italiano y el español"

