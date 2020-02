El escándalo amoroso que una mujer le sacó a relucir a Pelé y causa revuelo en el mundo

Para nadie es un secreto que Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, es uno de los futbolistas más grandes de la historia. Su técnica, velocidad, clase y rendimiento lo ubicaron en la élite. De hecho, hoy, años después de su retiro, es visto como una verdadera figura.

El brasileño fue noticia por sus anotaciones y, en la actualidad, se roba las miradas cada vez que es invitado a un evento de talla mundial. Sin embargo, ahora está en boca de todos por unas revelaciones bastante polémicas.

Mujer reveló escándalo amoroso sobre Pelé ¿Qué pasó?

En entrevista con el diario 'Trome', de Perú, Xuxa, quien fuera esposa de Pelé durante cinco años, habló sobre cómo vivió ese tiempo. Y es que, según sus declaraciones, no fueron los mejores.

“Con Pelé tuve mi primera relación que duró seis años. Fui traicionada continuamente. Cuando lo miraba, llegaba con lápiz labial en la boca que no era mío. Era normal para él. Una vez me dijo:‘Son las mujeres las que quieren estar con Pelé’. Empecé a pensar que era normal ser traicionada. Me ha engañado demasiado, al punto que esas mujeres con las que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo. Todo el mundo lo sabía menos yo. Luego escribió un libro y detalló a las mujeres con las que estuvo al mismo tiempo que nosotros estábamos juntos"

