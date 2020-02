Una de las deportistas más importantes y grandes de Colombia vivió unas horas bastante complicadas. A través de las redes sociales, algunas personas le sacaron a relucir unos trinos que escribió Sofía Gómez hace, aproximadamente, 10 años. Allí, la pereirana publicó unas palabras racistas que cayeron mal en más de uno.

Ojalá los patrocinadores vean esto. Si los tiene pic.twitter.com/IikI0syABL — BAMBI (@lafuicioso) February 12, 2020

Las reacciones no se hicieron esperar. Razón por la que la deportista no tuvo más remedio que aclarar la situación. En entrevista con el programa '6 A.M. Hoy por Hoy' de Caracol Radio, dejó claro que estaba arrepentida. Asimismo, expresó que su pensamiento ya cambió y que eso aconteció hace bastante tiempo. Eso sí, no lo justifica.

Asimismo, en sus cuentas oficiales, específicamente en Twitter, Sofía emitió un video disculpándose. Además, afirmó que "asumirá las consecuencias de todo con mucho amor, respeto y entendimiento".

Así fue como Sofía Gómez pidió perdón por trinos racistas que escribió en el pasado

"Reconozco mi error. La vida me ha dado la oportunidad de ponerme en los zapatos del otro y entender que muchos de los comentarios que hacía, los hacía desde el privilegio. A las personas que me siguen y se sintieron decepcionadas por mis comentarios, les pido perdón. Todos cometemos errores, pero también tenemos el derecho y el deber de cambiar no solo con lo que decimos y escribimos, sino también con nuestros actos. Asumiré las consecuencias de todo con mucho amor, respeto y mucho entendimiento"

Frente a los trinos del pasado, pido perdón a todas las personas que ofendí. pic.twitter.com/a8rq2lZcrT — Sofía Gómez Uribe (@SofiGomezU) February 12, 2020

