Servicio social: Nairo perdió a su perro Rocky y pide ayuda para encontrarlo

A Nairo Quintana se le extraña en el Tour Colombia 2.1, pero siempre es noticia. El ciclista del equipo Arkea está en Europa en el inicio de la temporada 2020, en la que estrena escuadra. Su competencia más cercana será el Tour de la Provence, la que significará el debut del boyacense con su nuevo equipo.

Sin embargo, Nairo está intranquilo. Aunque quiere estar enfocado en la competencia, hay un problema que lo acongoja. Uno de sus perros en Colombia, de nombre Rocky y raza schnauzer, hace una semana que está desaparecido. Ante el desespero de su familia, sobre todo de sus hijos, Quintana tomó la decisión de usar sus redes sociales para pedir ayuda.

Nairo Quintana perdió a su perro Rocky y pide ayuda para encontrarlo

En la información brindada, el can se perdió una semana atrás y pese a la búsqueda, no lo han podido hallar. Nairo Quintana solicita a las personas que lo hayan visto den aviso a él y aunque no les ofrece recompensa, les anticipa que estará muy agradecido.

Amigos por favor ayuda para encontrar mi perrito, se llama Rocky, es un schnauzer negro, se me perdió en Tunja, sector Santa Helena. Info: 3212933497 pic.twitter.com/VOHmPeujwR — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) February 11, 2020

Nairo Quintana tiene como gran objetivo este 2020, una vez más, el Tour de Francia. Para ello quiere tener una óptima preparación, pero sería de gran ayuda estar tranquilo y si Rocky aparece, eso sucederá.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: