Julian Alaphilippe: "siempre me ha traído éxito correr en Colombia"

Julian Alaphilippe fue elegido el año pasado como el mejor corredor del año en el Vélo d'Or. ¿Cómo cambia este premio la mentalidad para el 2020?

Julian Alaphilippe: El mejor corredor del año, no lo sé, no creo. Pero creo que en verdad fue una temporada muy especial y muy exitosa para mí. Estoy muy feliz de haber tenido los éxitos que conseguí, pero esto no ha cambiado nada para este año. Podría estar más relajado y tomarme las cosas con menos estrés, pero no. Todavía tengo las mismas ganas, el mismo hambre de victorias. Tal vez mi objetivo sea un poco diferente este año, pero todavía tengo la misma ambición de ganar.

Tuvo 12 victorias en la temporada anterior y 14 días como líder del Tour de Francia. ¿Piensa en mejorar estos números o no lo obsesiona?

Los números nunca han sido una obsesión para mí, pero sé que la temporada anterior fue espectacular y muy emocionante. Siempre es difícil repetir un año tan especial como el 2019. Sé que es muy complicado hacer la misma temporada que en el año anterior, pero estoy motivado para hacerlo y quiero disfrutarlo. Tuve unos días para reaccionar sobre lo que hice el año anterior y ahora estoy más enfocado en lo que se necesita.

¿Cómo cree que le ayudó el entrenamiento y la competencia en Colombia para conseguir estos resultados el año anterior?

Por supuesto, fue una de las principales razones para volver aquí antes de empezar la temporada en Europa. Permanecer unos días entrenando en altura y luego correr aquí, intentándolo duro y tratando de ganar etapas, fue para mí una de las mejores preparaciones. Es el tercer año que tengo aquí y siempre ha sido exitoso.

¿Para qué está el Deceunick – Quick Step en el Tour Colombia 2020?

Tenemos un gran equipo aquí para tratar de ganar. Tenemos a Álvaro (Hodeg) para los embalajes, y vamos a ver qué podemos hacer con Bob (Jungels) para las etapas. Pero el principal objetivo es trabajar para llegar con una mejor forma a Europa. Y sí, estoy muy feliz de estar aquí.

¿Cuál es el gran objetivo de Julian Alaphilippe para esta temporada? ¿Tour, clásicas, Olimpíadas?

Tengo muchas metas este año. El primer objetivo es estar en buena forma para la temporada de clásicas. Empezaremos en París – Niza y hasta Lieja – Bastogne – Lieja estarán nuestras grandes metas en este período. No defenderé el título de Milán – San Remo. Después de esto tendremos un descanso hasta llegar directamente a los campeonatos nacionales de Francia, y luego al Tour y los Olímpicos. También va a ser interesante ver cómo manejamos nuestra forma en este período y qué resultados conseguimos.

Ha dicho que ganar el Tour de Francia no es una obsesión para usted. ¿Cree que en un futuro puede convertirse en un objetivo?

¿Por qué no? Este año es seguro que no. Tal vez tampoco en dos años, pero seguramente, antes de que termine mi carrera, tendré una meta diferente y preparar un asalto al Tour de Francia sea una opción. Pero por ahora, no está entre mis planes.

¿Ha cambiado su desempeño en los últimos Tours de Francia su forma de correr, y tal vez le ha permitido pensar en ganar una vuelta de tres semanas?

Tal vez, pero no por ahora.

Entre ser campeón del mundo o campeón olímpico, ¿qué le gustaría más a Julian Alaphilippe?

En este momento no tengo idea, honestamente. Sé que van a ser muy diferente y que serán dos carreras muy duras. Pero también sé que tengo los objetivos claros en la primera parte de la temporada. Las clásicas llegan muy pronto, pero los Olímpicos y los Mundiales están todavía lejos después de muchas carreras. Quiero tomarme este año carrera a carrera, y pensar luego con detalle en la segunda parte de la temporada, pero por ahora no estoy muy enfocado en ella.

¿Ha reconocido el circuito de la ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿Cree que tendría chances para ganar una medalla con la selección de Francia en las Olimpíadas?

No sé si tenga opciones, pero por supuesto, siempre será un honor correr representando tu país en las Olimpíadas. También sé que el recorrido de Tokio es muy duro. Primero tendré que ver cómo nos va en el Tour de Francia, y después podré planear la carrera olímpica.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: