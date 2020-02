Maravilloso inicio de año para el conjunto antioqueño. Luego del primer mes, ha demostrado por qué es el poderoso de la montaña. Y es que desde la llegada de Aldo Bobadilla al banquillo, la imagen del equipo mejoró. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Deportivo Táchira VS Independiente Medellín ONLINE GRATIS STREAMING AHORA Copa Libertadores 2020)

Actualmente, el cuadro rojo suma siete puntos en la Liga BetPlay I-2020, producto de dos victorias, un empate y una derrota. Asimismo, en el partido de ida de la serie ante Táchira por la Copa Libertadores se impuso con un contundente 4-0 gracias a los goles de Larry Angulo, Juan Manuel Cuesta y Javier Reina en dos ocasiones. Por eso, espera sellar la clasificación.

En la cancha todo es alegría y así lo demuestran los resultados. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció una polémica que dio de qué hablar. Según informan medios ecuatorianos como El Universo y Studio Fútbol, citando a Caracol Radio, el jugador Federico Laurito abandonará las filas de Independiente Medellín luego de una fuerte discusión con el entrenador Bobadilla.

Laurito arribó a las toldas antioqueñas hace poco más de dos meses como uno de los refuerzos para la temporada. No obstante, los números no han sido los mejores. El futbolista jugó nueve minutos contra Tolima y 15 ante Rionegro Águilas. De igual manera, no fue citado para los duelos frente a Junior, Patriotas y este juego de vuelta de la Copa Libertadores. Por eso, su salida es inminente.

Roberto Rodríguez presidente de @LDUPoficial en vivo por @radiosonorama. " Con Federico Laurito estamos conversando para que regrese al club, ojalá está semana se arregle la situación, tenemos aún dos cupos de extranjeros que los vamos a utilizar." — Sonodeportes (@Sonodeportes) February 11, 2020

#DeportivoTáchira vs. #IndependienteMedellín Dos cambios en lista de concentrados del #DIM: Afuera Didier Delgado (lesión) y Federico Laurito (se fue a Liga de Portoviejo). En #Táchira no podrá jugar José Manuel Vázquez, expulsado en Medellín.#Libertadores2020 #Libertadores — La Gloria Eterna (@GloriaEternaOk) February 11, 2020

Federico Laurito no va más con el Medellín. Tuvo una fuerte discusión con el técnico Bobadilla. Su representante está en Porto Viejo arreglando su regreso. — Miguel Odolfo Cote (@cotemiguelo) February 10, 2020

Roberto Rodríguez, presidente de Liga de Portoviejo descarta posible llegada de Friczon Erazo al equipo. Lo de Federico Laurito se estaría definiendo en las próximas horas. — Carlos Castro (@CachitoC1) February 11, 2020

Día: 11 de febrero

Hora: 7:30 p.m.

