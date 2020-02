Discreto inicio de temporada para el conjunto verdolaga. Luego de tres jornadas, acumula seis puntos, producto de dos victorias (Deportivo Pereira y La Equidad) y una derrota (Jaguares). Además, su estilo de juego no convence y llena de dudas. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Deportivo Cali VS América de Cali ONLINE STREAMING GRATIS AHORA Liga Betplay I-2020)

Los señalados son varios, pero el principal es Juan Carlos Osorio. Las decisiones del director técnico no le han gustado a más de un hincha que se ha pronunciado al respecto. Y es que en medio de las rotaciones, los resultados no han acompañado. De hecho, el único partido donde el equipo llenó las expectativas de todos fue contra Huracán, a quien goleó 3-0 en el debut en Copa Sudamericana.

Se esperaba que el estratega mantuviera la idea y a los mismos intérpretes. Sin embargo, no fue así. Para el duelo frente a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia, Osorio no convocó a Yair Mena, Daniel Muñoz, Diego Braghieri, Jarlan Barrera, Vladimir Hernández y Jéfferson Duque. Razón por la que los seguidores del verde paisa explotaron e invadieron las redes sociales con críticas.

No va Daniel Muñoz, tampoco Braghieri, Helibelton en una posición no natural y… Blanco, ya me veo sufriendo atrás 😢

— Mauricio Rubio F. (@maobogo77a) February 10, 2020