¡Dieron nombres! Revelan quiénes era los jugadores de Boca Juniors que insultaban a los colombianos

Boca Juniors volvió a ganar. La llegada de Miguel Ángel Russo le dio un nuevo aire al club argentino. De hecho, actualmente, protagoniza un mano con River Plate en la consecución del título en la Superliga Argentina.

Los puntos altos han sido varios. Uno de ellos, según expresó Martín Liberman en el programa Juego Sagrado de Fox Sports, fue Jorman Campuzano. El mediocampista, al parecer, se ganó un lugar en el equipo.

"Hay algunas cosas que quedaron claras en el esquema de Russo. Es buena la aparición de Campuzano. Esa es toda de Russo. Ahí coincidimos en que ayer fue la figura de Boca y el mejor en la cancha"

Sin embargo, en medio de los elogios y comentarios positivos, el periodista también reveló una situación bastante compleja y que generó un gran revuelo. Y es que afirmó que algunos compañeros insultaban a los futbolistas colombianos.

"Campuzano estuvo solo, pero estuvo muy bien. Tiene excelente entrega de balón, claridad y dinámica. ¿Sabes qué tiene ahora? Como no lo insultan sus compañeros porque se fueron los insultadores. Boca tenía unos que eran bravos. Tanto Campuzano como Villa lo hablaron. Los mataban y los insultaban todo el tiempo. Ya Tevez no los insulta, no sé qué hará Wanchope cuando vuelva a jugar, que era otro de los que los insultaba. Benedetto, Nández, los insultaban a los chicos colombianos y no los dejaban crecer"

Por último, Liberman cerró su intervención, dando a entender que Campuzano es, sin lugar a dudas, una pieza clave de Boca Juniors, donde cambiaron ciertas cosas en la interna y eso ayudó al cafetero.

"Ayer lo vi a Campuzano, por primera vez, pidiendo la pelota. Y no solo eso, también decía hacia dónde tenía que ir el balón. Eso marca que hubo cambios en la interna. Este nivel de Campuzano está mucho mejor que Marcone"

