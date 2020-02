El equipo que lucha contra la diabetes, pedalada a pedalada

El equipo Novo Nordisk, uno de los Pro Continentales que correrá el Tour Colombia desde este martes, competirá para contribuir a la lucha contra la diabetes.

Cuando David Lozano tenía 22 años, visitó a su primo para celebrar su cumpleaños. El corredor tenía al día siguiente el campeonato nacional español de Mountain Bike, así que salió a concretar su práctica. Pero en medio del entrenamiento, se sintió mal: veía borroso, sentía mucha sed y no podía moverse con facilidad. Fue a un centro médico cercano a su Barcelona natal, donde le encontraron que sufría de diabetes tipo 1. "No puede volver al deporte profesional", le advirtieron.

Ocho años después, Lozano está en Colombia por primera vez con un equipo de personas como él. Todos sufren de diabetes congénita, en la que el páncreas no produce la insulina necesaria para digerir los azúcares del cuerpo. A pesar de esta enfermedad, durante los últimos 15 años la escuadra, patrocinada por la farmacéutica Novo Nordisk, recorre el mundo dando un mensaje para mejorar las condiciones de quienes la adolecen.

En su primera vez en Colombia, Lozano recuerda a PUBLIMETRO cómo le afectó esta decisión. "Los primeros días me derrumbé y pensé que realmente no iba a poder volver a correr. Pero a la semana ya estaba de nuevo encima de la bicicleta. Y luego de un mes el equipo me reclutó", recuerda.

Equipo por el mundo

El equipo nació en Estados Unidos con el nombre de Type 1 Team en 2004. Su fundador fue Phil Southerland, un ciclista aficionado y diabético que se inspiró en Lance Armstrong para contrarrestar desde la bicicleta el avance de la diabetes en el mundo. Su mensaje es el de inspirar, empoderar y potenciar a aquellos que sufren de esta enfermedad, tanto en el tipo 1 (congénita) como en el 2 (adquirida).

En 2012, la farmacéutica Novo Nordisk decidió patrocinar al equipo de Southerland. Desde entonces es un equipo Pro Continental de la UCI, segundo escalafón del ciclismo mundial y en el que están escuadras como el Arkea de Nairo Quintana. Pero, al contrario de muchos de estos equipos que buscan competir en el Tour de Francia o el Giro de Italia, el Novo Nordisk no tiene como objetivo las grandes carreras europeas.

"Este martes empezamos nuestra temporada aquí, en Colombia, un país al que muchos no habíamos venido. Luego vamos al Tour de Ruanda, casi al otro lado del mundo, y después iremos a Chile. Vamos a correr por los cinco continentes llevando el mensaje a quienes sufren de diabetes", dice Lozano desde Paipa. En esta ciudad este equipo tiene una precaución adicional a la de los demás, preocupados con la altura de Boyacá y los fuertes cambios de clima.

El reto es cuidar de la salud de sus corredores, con medidores de glucosa y bolígrafos de insulina a la mano. La administración de la glucosa, el combustible del cuerpo, es crítica para estos seis ciclistas de toda Europa. Un suizo, un finlandés, un británico, un español, un italiano y un uzbeko llevarán en su maillot la frase "changing diabetes".

¿Cómo se corre bicicleta con diabetes?

Lozano asegura que los cambios para cada corredor son mínimos, más allá del cuidado de la insulina. El elevado consumo de calorías tras largas horas en bicicleta hace que los ciclistas tengan la misma dieta que sus pares. Aunque los médicos no recomiendan a los diabéticos comer carbohidratos ni azúcar, la exigencia al cuerpo requiere que los ciclistas consuman productos como geles de glucosa. Eso sí, con mucho monitoreo encima. "Cuando estoy en la primera fase de carrera como una barrita energética, como lo hacen los demás. Ya lanzados, si tengo que comer un gel lo hago, pero prefiero las barritas que son más sabrosas", asegura Lozano.

Uno de los mayores problemas para los diabéticos está en los problemas de circulación. Los altos niveles de glucosa dificultan la cicatrización, un elemento crítico en un deporte que nunca está exento de caídas, hematomas y fracturas. "Aún así, nuestros médicos son personas de muy buena experiencia. Además los tratamientos ya están desarrollados, tienes parches que en un día te ayudan a cicatrizar y que permiten que salgas al otro día magullado, pero listo", reconoce.

Aún así, para este español y sus 15 compañeros de escuadra, el apoyo es fundamental. No son solamente ciclistas de los que no disputan las grandes carreras: son activistas de una enfermedad que sufren. Y que es, además, una de las enfermedades más graves en el futuro. La obesidad, el elevado consumo de carbohidratos, grasas y azúcares procesados y el sedentarismo han multiplicado el número de diabéticos en el mundo.

El llamado de Lozano y de todo el equipo Novo Nordisk es para que las personas a las que se les detecta este síndrome se levanten y lleven una vida activa. "Hice que la diabetes se adaptara a mí, no perdí la ilusión de hacer cosas por tener diabetes. A quienes también sufren de esta enfermedad, no es una condena a pasar la vida en el sofá. Nada les impide, con el cuidado de rigor, a jugar un partido de fútbol, de tenis o a rodar en la bici con los amigos", asegura.

El equipo Novo Nordisk en el Tour Colombia

81: Oliver Behringer (Suiza)

82: Samuel Brand (Reino Unido)

83: Joonas Henttala (Finlandia)

84: David Lozano (España)

85: Andrea Peron (Italia)

86: Ulugbek Saidov (Uzbekistán)

Director: Pavel Charkasov