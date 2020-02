¿Puede Millonarios ganar los tres puntos en el escritorio por error de Jaguares?

Millonarios cosechó otra derrota en el campeonato. El equipo de Alberto Gamero hizo agua en el estadio Jaraguay de Montería, donde Jaguares lo pasó por encima. Al final fue victoria de los cordobeses por 4-1.

Sin embargo, una vez acabó el partido comenzó a circular el rumor de una alineación indebida por parte de Jaguares que le daría el partido ganado al conjunto capitalino. En principio, Jaguares puso en el terreno a cuatro extranjeros, infringiendo el reglamento y por eso debería perder los puntos.

El uruguayo Juan Emanuel Hernández, el argentino Pablo Bueno y los venezolanos Ronaldo Lucena y Diomar Díaz estuvieron presente en cancha en la histórica goleada. La norma colombiana solo permite tres extranjeros en cancha y uno más en el banco de suplentes. Si el técnico quiere usar al relevo debe sacar a uno de los extranjeros.

No obstante, aunque es cierto que cuatro no nacidos en Colombia vistieron la camiseta de Jaguares ante Millonarios, lo que no sabía la opinión pública es que uno de ellos ya tiene nacionalidad colombiana. Se trata de Diomar Díaz, quien ya tiene pasaporte nacional.

Por este motivo, el venozolano no ocupa plaza de extranjero y el triunfo de Jaguares es válido.