Jaguares vs. Millonarios: ¿Gamero y sus dirigidos conseguirán su primera victoria en Liga?

Luego del discreto segundo semestre en 2019, que significó la salida de Jorge Luis Pinto, los directivos decidieron contratar a Alberto Gamero. El exentrenador del Deportes Tolima era visto como el gran salvador. Sin embargo, hasta el momento, los resultados no lo respaldan. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Jaguares VS Millonarios ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Liga Betplay I-2020)

En la primera jornada, los embajadores perdieron 1-2 frente al Deportivo Pasto en El Campín. Posteriormente, empataron 1-1 contra el Cúcuta Deportivo de visitante. Por último, igualaron 2-2 ante La Equidad en casa. Razón por la que las alarmas se encendieron en las toldas azules.

Las críticas no se han hecho esperar. No obstante, por fortuna, lo hecho a nivel internacional calmó un poco las aguas. Millonarios, en su debut en Copa Sudamericana, superó 2-0 a Always Ready. A pesar de no ser una ventaja considerable, hubo mejores sensaciones.

Ahora, viajarán a una plaza bastante complicada. Los capitalinos visitarán a Jaguares en el estadio Jaraguay, donde el calor juega un papel crucial. Eso sí, independientemente de ello, buscarán su primera victoria en la Liga BetPlay I-2020.

Ver EN VIVO Jaguares VS Millonarios ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Liga Betplay I-2020

Día: 9 de febrero

Hora: 4:00 p.m.

Canales: WIN Sports+ (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)