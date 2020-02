Colombia vs. Uruguay | La última oportunidad del equipo de Arturo Reyes

Más allá de las idas y vueltas, la Selección Colombia llega al último día del Torneo Preolímpico con chances concretas de ir a Tokio 2020. No tiene la primera opción, pero un triunfo ante Uruguay lo dejará muy bien parado de cara a celebrar. La Tricolor tendrá que ganar y esperar lo que suceda en el juego de fondo entre Brasil y Argentina, para saber si estará o no en los Juegos Olímpicos. El link para ver EN VIVO Colombia vs Uruguay GRATIS ONLINE Cuadrangular Final lo encuentra más abajo.

Con un punto luego de dos partidos, tanto cafeteros como charrúas persiguen el mismo objetivo. Quien gane llegará a los cuatro puntos y le prenderá velas a Argentina para que no pierda contra Brasil. La dificultad pasa porque la Albiceleste ya se coronó campeón del certamen y no pondrá a lo mejor que tienen. Varios de los futbolistas que llevaron a Argentina a Tokio serán bajas. Si Brasil gana, los acompañará a los Juegos pase lo que pase.

¿Y si Colombia y Uruguay empatan? Allí la Tricolor no tendrá nada que hacer y será la Celeste que aguardará por una derrota de Brasil. Es decir, Colombia seguirá solo con vida solo si gana.

EN VIVO Colombia vs Uruguay GRATIS ONLINE Cuadrangular Final

Día: 9 de febrero

Hora: 6:00pm

Canal: DirecTV Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal 2: Gol Caracol (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)