Real Betis vs. Barcelona: los blaugranas, a poner punto final a la crisis

Semanas complicadas en las toldas culés. La llegada de Quique Setién no fue la salvación y, por el contrario, ha dejado dudas. De igual manera, unas declaraciones de Éric Abidal generaron una crisis interna. Por último, quedaron eliminados de la Copa del Rey tras perder ante el Athletic Bilbao. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Real Betis VS Barcelona GRATIS ONLINE AHORA STREAMING La Liga)

En muchas ocasiones, Lionel Messi salvaba los papeles. Sin embargo, en los últimos partidos, el argentino no ha tenido la varita mágica encendida. Por eso, los resultados no han sido los mejores y las críticas han recaído incluso sobre La Pulga, que no encuentra la manera de revertir la situación.

La fecha 23 volverá a poner a prueba al Fútbol Club Barcelona. En el estadio Benito Villamarín visitará al Real Betis, que, a pesar de no tener una buena temporada, los equipos que han viajado a Sevilla han sufrido más de la cuenta. De hecho, pocos han conseguido los tres puntos.

Las miradas se centrarán en el conjunto blaugrana y no es para menos. Un resultado diferente a un triunfo empeorará la situación.

Ver EN VIVO Real Betis VS Barcelona GRATIS ONLINE AHORA STREAMING La Liga

Día: 9 de febrero

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)