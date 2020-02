¿Nadal o Djokovic? Se viene una intensa lucha por el número uno del mundo

Vibrante inicio de temporada tenística. Hasta el momento, el 2020 le sonríe a Novak Djokovic, que se coronó campeón con Serbia de la ATP Cup y ganó el Abierto de Australia. De hecho, justamente, ese último título conseguido en Melbourne generó drásticos cambios en el ranking ATP. Nole destronó a Rafael Nadal y continúa la batalla de nunca acabar entre ellos, quienes han compartido la cima de la clasificación en los últimos meses.

Otro de los grandes movimientos tuvo como protagonista a uno de los hombres de la conocida, Next Gen. Dominic Thiem ascendió al cuarto lugar y se acercó con peligro a Roger Federer. El suizo no tendrá margen de error en los próximos torneos si no quiere salir de los tres primeros del ranking.

Quien se mantuvo como el mejor sudamericano fue Diego Schwartzman. El argentino está en el puesto 14, a tan solo 335 puntos del top 10.

En definitiva, la lucha por el número uno se robará las miradas en los próximos campeonatos. Nadal estará presente en el Torneo de Acapulco, mientras que Djokovic disputará el Dubai Duty Free Tennis. Se espera que los dos tenistas ganen ambos certámenes. Por eso, en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, donde volverán a verse las caras, de seguro habrá nuevos cambios en la parte alta del ranking ATP.

Así quedó el ranking ATP 2020 luego del Australian Open

Novak Djokovic – 9720 pts. Rafael Nadal – 9395 pts. Roger Federer – 7130 pts. Dominic Thiem – 7045 pts. Daniil Medvedev – 5960 pts. Stefanos Tsitsipas – 4745 pts. Alexander Zverev – 3885 pts. Matteo Berrettini – 2905 pts. Gaël Monfils – 2700 pts. David Goffin – 2555 pts.

