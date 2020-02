(Video) La gran victoria de Sergio Higuita en los nacionales de ciclismo.

View this post on Instagram

Damas y Caballeros Respeto y reverencia por este espectáculo que dimos todos los ciclistas del pelotón nacional e internacional, espero que hayan disfrutado de esta carrera !!!🔥🔥🔥🔥agradecer a todos!!su apoyo. con orgullo y mucho amor abrazare mi bandera durante este año 2020 Para ti en especial en nuestra fecha @lauraduquecuervo ❤ @higuitamonsteroficial Y sin dudar mi familia @leonardo_higuita @marlenygarciaecheverry123 @laura._.higuita #exploretheword #ridepink @ef.educationfirst.procycling @ridecannondale @pocsports @rapha Créditos @edergarces