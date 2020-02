Real Madrid vs. Atlético Madrid | Un derbi clave para La Liga

Real Madrid asaltó la punta del campeonato y ahora quiere dar un golpe de autoridad. El equipo de Zinedine Zidane se aprovechó del traspié del Barcelona, al que le sacó tres puntos. Además, tiene ocho por encima del Sevilla y diez de diferencia al Atlético de Madrid, el rival de ciudad. El link para ver EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

Por eso, el clásico de este sábado será clave para ambos conjuntos. Los merengues necesitan ganar para para enviar el mensaje de gran candidato a llevarse esta liga. Por su parte, será la última oportunidad que tiene el conjunto de Diego Simeone para regresar a la pelea por la liga.

No obstante, Real Madrid también tiene inconvenientes. En la lista no ingresaron Eden Hazard y Gareth Bale, quienes siguen arrastrando lesiones. Quien sí volvió a la convocatoria fue James Rodríguez, quien espera volver a tener minutos en el Santiago Bernabéu. El colombiano no disputa un solo minuto en el estadio blanco, algo que está desesperado por conseguir.

EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid GRATIS ONLINE

Día: 1 de febrero

Hora: 10:00am

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)