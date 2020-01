Jorge Carrascal, el héroe tricolor, es duda para el duelo contra Chile en el Torneo Preolímpico 2020

Eduard Atuesta, baja confirmada para enfrentar a Chile

Las malas noticias no cesan. El capitán y líder en el mediocampo, Eduard Atuesta, se perderá el encuentro definitivo de la primera fase del Torneo Preolímpico Sub-23 2020 por acumulación de tarjetas. El santandereano vio su segunda amarilla en el duelo frente a Venezuela. Recordemos que la primera fue en el debut contra Argentina.

No obstante, confía en quien ocupe su lugar: “Es un duro golpe. No voy a negar que estoy triste porque quería acompañar al equipo en ese importante partido, pero no me cabe ninguna duda de que quien entre, lo hará de la mejor manera porque tenemos una gran Selección”.

El director técnico Arturo Reyes no ocultó que será una baja sensible, teniendo en cuenta que Kevin Balanta, otro de los que puede jugar en esa posición, esta en duda por una molestia física que arrastra desde el duelo ante la Albiceleste. Por eso, se cree que Andrés Balanta será el elegido: “Es un jugador importante, pero también lo son los hombres que están esperando una oportunidad y la persona que tenga la posibilidad de jugar, lo hará bien porque tenemos una gran cantidad de jugadores esperando vestir la camiseta”.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: