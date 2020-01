“El inicio para Colombia en el Preolímpico no era fácil por todo lo que había en juego” | Alexis Mendoza

¿Qué balance hace del Torneo Preolímpico Sub-23 2020 hasta el momento?

El preolímpico empezó con todas las dificultades que hay para cada una de las selecciones. Los 10 combinados arrancaron de cero y peleando mano a mano. La fortuna fue que algunos empezaron ganando, mientras que otros perdieron y ahí radicó la gran diferencia de cara a lo que se venía. Futbolísticamente aún no se ha visto ese arranque de lo que quieren plasmar en la cancha, pero estoy seguro de que a medida que avance el certamen, irán mejorando en su condición colectiva y las individualidades también expondrán su potencial. Hay muchos jugadores con unas habilidades y cualidades extraordinarias.

Recordando su carrera como futbolista y ahora analizándolo como entrenador, ¿la evolución futbolística en este tipo de torneos ha sido muy notoria?

Bastante. La evolución que ha tenido ha sido más que positiva. Ahora es normal ver excelentes partidos en estas categorías y con nivel maravilloso. Eso sí, en la mayoría de compromisos se ha apostado mucho al juego físico, lo cual creo que es normal. Sin embargo, he visto selecciones que están muy bien preparadas y que, a pesar de la edad, tienen un largo recorrido que les ha permitido consolidar una idea, sacando cierta ventaja. Igual, como le decía anteriormente, a medida que se vayan desarrollando los partidos, serán más aguerridos y difíciles. De seguro, en la fase final se verán mejores encuentros de fútbol, donde el buen juego sobresalga.

¿A qué cree que se debió ese cambio de imagen y mejoría en el juego de la selección Colombia con el paso de las jornadas?

El inicio no era nada fácil por todo lo que había en juego. Se encontraron con una selección Argentina muy bien dispuesta. Además, la planificación les salió excelente a ellos, mientras que a Colombia no le salieron las cosas. A pesar de que no hicieron un partido malo, el resultado opacó lo bien que hicieron tanto deportiva como colectivamente. Sin embargo, creo que el planteamiento del partido fue interesante en el debut. De hecho, para mí, solo faltó el gol porque hubo opciones y muchas. Después, en las siguientes fechas, la Tricolor hizo un juego redondo. Se soltó de toda esa presión que tenía, hizo el fútbol que todos queríamos ver y que sabe desplegar y ganó de manera contundente. Se vio el trabajo y las correcciones hicieron efecto.

¿Qué selección lo ha sorprendido en este Torneo Preolímpico Sub-23?

Todas. La verdad no puedo quedarme con una sola. Los niveles están demasiado parejos. Viendo los partidos con detenimiento y analizándolos, ya no hay esas diferencias totales y manifiestas que había anteriormente entre selecciones. Ha sido un preolímpico muy parejo por lo alto. Es indudable que hay escuadras que tienen mucho más trabajo, colectividad, experiencia en estos campeonatos y sobresalen por sí mismas, pero futbolísticamente está todo casi al mismo nivel. Me han sorprendido todas las selecciones porque cada una tiene su diferencial. Además, estos jugadores, en su mayoría, ya tienen roce internacional y demás.

Teniendo en cuenta que estas son selecciones juveniles y que uno de sus objetivos es aportar la mayor cantidad de jugadores posibles al combinado de mayores en un futuro, ¿cuál sería un buen número para concluir que se hizo un buen proceso?

Es muy difícil decirlo ahora. Eso se irá sabiendo conforme avance el preolímpico. De hecho, mucho después de que se termine este ciclo porque si la selección Colombia logra su objetivo y clasifica, vienen los Juegos Olímpicos en Tokio y ahí llegarán nuevas caras o seguirán estos mismos jugadores, dependiendo del cuerpo técnico y de los clubes, entonces cambiarán las conclusiones. Es un proceso que se debe dejar que se resuelva en su totalidad, porque los futbolistas también necesitan continuidad en sus equipos, adquirir madurez y experiencia y demás. Luego, el futuro lo determinará el profe Reyes o Queiroz o quien esté. Eso sí, estoy seguro de que quien esté a cargo, lo hará de la mejor manera y tomará una acertada decisión. Los muchachos saben que están en la lupa de la selección mayor y que puede ser el salto para que puedan tener un puesto allí.