“Los partidos contra Colombia siempre son diferentes” | Yeferson Soteldo

Después de su ausencia por lesión en el primer partido de Venezuela, ¿cómo se sintió en su debut en este Preolímpico tras imponerse sobre Ecuador?

Jan Hurtado: No fue el mejor debut y no fue lo que esperaba. Soy consciente de que tengo muchas cosas por corregir. Sin embargo, gracias a Dios se sacó el resultado y se consiguió la victoria, que era lo más importante.

Ahora viene Colombia, ¿qué opinión tiene de los dirigidos por Arturo Reyes?

Jan Hurtado: Es un rival muy fuerte que viene haciendo las cosas demasiado bien y ante Ecuador lo demostró. Además, es el local y cuenta con el apoyo de toda su hinchada. Lo analizaremos de manera detallada para conocer sus debilidades.

A pesar del triunfo en la tercera jornada, ¿qué deben corregir para el juego contra la Tricolor?

Jan Hurtado: Varios puntos. Tanto en defensa como en la zona delantera tenemos que corregir, pero eso lo veremos en los videos y en compañía del cuerpo técnico, que será quien tome las medidas necesarias.

Y en lo personal, ¿qué tendrá que mejorar?

Jan Hurtado: Estuve un poco ansioso. Creo que esa es una de las cosas que debo cambiar, pero también sé que eso es normal. Todo delantero siempre tiene la presión y la necesidad de anotar. Así que esperar que contra Colombia se abra el arco y llegue el gol.

En los minutos finales se le vio ayudando en defensa, ¿fue una orden del cuerpo técnico o más entrega suya para aguantar el resultado?

Jan Hurtado: Ambas cosas. Arriba no estaban llegando balones, así que bajé. Además, sobre el final, me pidieron que ayudara en defensa, aunque estaba un poco cansado y por eso salí por Christian Larotonda.

Con los altibajos expuestos a lo largo de los 90 minutos frente a Ecuador, ¿cree que le alcanzará a Venezuela para vencer a Colombia?

Yeferson Soteldo: No lo sé. Igual, más allá de si jugamos mal o jugamos bien, lo importante era conseguir los tres puntos. Estamos contentos porque logramos el objetivo, seguimos con vida y ya se verá qué pasa con Colombia.

¿Cómo plantear el partido contra la Tricolor?

Yeferson Soteldo: Los partidos contra Colombia son diferentes, más allá de si es categoría Sub-20, Sub-23 o mayores. De seguro será un partido muy bueno y que la gente podrá disfrutar. En definitiva, solo espero que gane el mejor.

Figura y autor del gol del triunfo frente a Ecuador, pero por poco no viene a los Preolímpicos, ¿cómo fue esa gestión para estar acá?

Yeferson Soteldo: Pocos conocen todo el esfuerzo y sacrificio que el director técnico Amleto Bonacorso y yo hicimos para que estuviera en el Preolímpico, así que no puedo hacer menos. La historia no es la gran cosa, pero en cierta medida fue gracias a mí que pude venir. Es una obligación estar a la altura en cada partido. Agradecido con Santos porque me dio la oportunidad de venir. Por eso, cada vez que me necesiten, daré lo mejor de mí para estar con Venezuela.

