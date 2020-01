El insólito trino de Cristiano Ronaldo hablando de Kobe Bryant que es foco de burla

La muerte de Kobe Bryant sigue resonando en todo el mundo. Deportistas, artistas, actores, políticos y celebridades de toda índole han manifestado sus condolencias y homenajes en redes sociales, pero hay uno que lejos de ser sentido, dio para la burla.

Se trata del mensaje póstumo que publicó Cristiano Ronaldo. En él, CR7 asegura estar muy triste por la noticia del deceso del basquetbolista y su hija Gianna. También afirma que Kobe fue una inspiración para muchos. Envía condolencias a los familiares de las víctimas y desea que la leyenda descanse en paz.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020