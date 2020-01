El triste y emotivo homenaje a Kobe Bryant en los premios Grammy

El mundo de la música no podía quedarse por fuera de los homenajes a Kobe Bryant. La leyenda de los Lakers murió de manera trágica antes de la ceremonia de los Grammy, lo que obligó a cambiar todo sobre el tiempo. En coincidencia, el

Por supuesto, lo primordial fue homenajear a Kobe y para ello cantaron una sentida melodía Alicia Keys junto a los Boyz 2 Men. La artista aseguró que no podían dejar la ocasión para homenajear a Kobe Bryant en "la casa que él construyó".

Por coincidencia, la sexagésimo segunda ceremonia de los premios Grammy se llevó a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, escenario donde también se encuentra el estadio de los Lakers.

"We love you Kobe." @aliciakeys and Boyz II Men sing in tribute to Kobe Bryant and his family at the opening of the #Grammys https://t.co/kk0nIau0ee pic.twitter.com/v3KpXSkvyW

— The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2020