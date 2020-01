¡No va más! Alexis Henríquez anunció su retiro del fútbol profesional

Luego de mucho pensarlo y sopesar algunas ofertas, el defensor Alexis Henríquez decidió que se retira del fútbol. El zaguero, de último paso por Atlético Nacional, sonó para equipos colombianos y algunos del exterior, pero ha dicho punto final.

Así lo expresó el futbolista en los micrófonos del Vbar de Caracol Radio. Según Henríquez, el club en que quiso retirarse fue Once Caldas, pero el cuadro albo no se interesó en sus servicios.

Alexis Henríquez anunció su retiro del fútbol profesional

"Después de pensarlo bien y analizarlo con mi familia, tomo lo decisión de retirarme del fútbol profesional. El retiro es decisión mía, gracias a Dios no tuve una lesión grave en mi carrera. Tuve ofertas de acá y de afuera, pero era difícil irme por mi familia, y acá los proyectos no eran claros. Yo quería seguir jugando en Once Caldas, pero el equipo nunca tuvo un acercamiento conmigo. Lo pensé muy bien y creo que tomé la mejor decisión", aseguró el ídolo verdolaga.

Henríquez jugó durante 17 años, desde 2002 hasta la última temporada. En ese tiempo, solo vistió las camisetas de Once Caldas, desde sus inicios hasta 2011; y de Atlético Nacional, desde 2012 hasta 2019.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: