Días difíciles son los que vive Robert Farah. Sin embargo, pese a la suspensión por dopaje que lleva a cuestas, el tenista colombiano aprovechó su cumpleaños para recargarse y dar la cara. El 20 de enero fue el onomástico del deportista, quien un día después volvió a redes para agradecer las felicitaciones y los mensajes de apoyo por parte de sus fans.

Además, aprovecho el video hecho en Instagram para reafirmar que no hizo nada para sacar ventaja deportiva y que espera que se haga justicia.

Robert Farah dio la cara y avisó que no se dejará vencer por la suspensión

“Quiero agradecerle a todos por los deseos que me dieron ayer. Esto para mi lo es todo, significa demasiado. Hoy decidí volver a activarme un poco más en redes. No quiero vivir achantado, quiero seguir siendo yo. No temo de nada, no hice nada malo. Quiero seguir viviendo mi vida y ojalá que todo esto se resuelva muy pronto para seguir adelante, para volver a una cancha de tenis y volver a hacer lo que más amo. Trabajaré muy fuerte e intentaré hacer todo lo posible para muy pronto volver a las canchas.”, afirmó Farah.

Robert Farah rompió su silencio. El Colombiano que hoy fue suspendido provisionalmente por la ITF, dijo a través de Instagram: "No quiero vivir achantado, quiero seguir siendo yo. Sé que no he hecho nada malo, así que no temo de nada": Farah @Citytv @ELTIEMPO @ArribaBogota pic.twitter.com/fT9gNO676P — Johana Palacios (@yoapalacios) January 21, 2020

Mientras el tenista se encuentra en Los Ángeles, en Melbourne se disputa el primer Grand Slam de la temporada. En él, Farah no pudo hacer dupla con su compañero Juan Sebastián Cabal, producto de la suspensión que le notificó la Federación Internacional de Tenis por consumo de boldenona. La defensa de Farah habla de una carne contaminada lo que produjo el positivo.

