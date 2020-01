Independiente vs. River Plate: Vuelve la Superliga, con un clásico pendiente

Que si se juega, que si no se juega… al final, la pelota rodará en la Superliga de Argentina. Lo hace con un encuentro pendiente, aplazado por la final de la Copa Libertadores. Allí, cuando River se disponía a enfrentar a Flamengo, se postergó el juego ante Independiente de Avellaneda. El link para ver EN VIVO Independiente vs River Plate GRATIS lo encuentra más abajo.

Ahora, el partido se disputará. Sin embargo, durante enero se habló de la posibilidad de postergar el reinicio de la Superliga. Los equipos se quejaron de estar diezmados por los jugadores que participan en la selección preolímpica. No obstante, River siempre se mantuvo firme en que se debía jugar en tiempo y forma.

Aunque al final la Superliga aceptó algunos cambios, el torneo no se postergó. Por eso, Independiente y River se miden en el estadio Libertadores de América.

En lo deportivo, el equipo local llega luego de una pretemporada caótica. El Rojo no tiene refuerzos de calidad y su gente le critica no tener un equipo apto. Por el lado de River, Marcelo Gallardo tiene las cosas claras con solo una duda: poner o no a Juanfer Quintero.

EN VIVO Independiente vs River Plate GRATIS

Día: 19 de enero

Hora: 19:10hrs // 17:10hrs de Bogotá

Canal: FOX Sports Premium (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)