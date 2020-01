Video de los goles de Colombia vs Argentina en el Torneo Preolímpico Sub 23

Partidazo en el Hernán Ramírez Villegas. Dos candidatos a quedarse con los cupos a Tokio 2020, Colombia y Argentina, midieron fuerzas.

Fue un encuentro de fajadores. Muy rápido, ambos pudieron ponerse en ventaja, pero no lograron convertir. Sin embargo, el gol no demoró en hacerse presente, cuando a los 7 minutos Jorge Carrascal sacó un zapatazo que encontró el ángulo.

Colombia se puso en ventaja y saboreaba el primer triunfo. Pero tres minutos después, en apenas diez minutos de juego, Alexis Mac Allister empató el juego de tiro libre, con claro error del portero Esteban Ruiz.

What a strike by Alexis Mac Allister for Argentina!

La Albiceleste and Colombia are tied 1-1 after just 10 minutes

pic.twitter.com/jguRszt81p

— Victor A. Tun (@victortun09) January 19, 2020