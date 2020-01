América vs. Deportivo Cali: El clásico donde solo sirve ganar

Parece recurrente el estribillo de "acá no se puede empatar" cuando juegan América y Deportivo Cali. Sin embargo, en esta ocasión no es solo una cita melodiosa, sino que el empate los deja eliminados a ambos de la final del Torneo ESPN. De ocurrir, clasificará Independiente Santa Fe para medirse ante Millonarios. El link para ver EN VIVO América de Cali vs Deportivo Cali GRATIS lo puede encontrar más abajo.

No obstante, el ánimo de los equipos es muy distinto entre escarlatas y azucareros. Los rojos están dulces, tras salir campeones en 2019 y por la buena pretemporada realizada. Un equipo que sumó buenos refuerzos y que tiene un proyecto muy estable.

Por el lado del Deportivo Cali, el pesimismo está reinando. Se confirmó la salida de Alex Castro, con destino a Cruz Azul de México. Asimismo, no se descarta que el goleador Juan Ignacio Dinenno también se marche. El nueve podría emigrar a Arabia Saudita, de donde tiene una oferta.

Quien gane disputará la final del Torneo ESPN, el domingo al caer la tarde.

EN VIVO América de Cali vs Deportivo Cali GRATIS

Día: 16 de enero

Hora: 7:00pm

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)