Director del Ineos confirmó quiénes serán los líderes en el Tour de Francia y sorprendió a más de uno

Inicia una nueva temporada para el ciclismo de élite. Luego de un merecido descanso, poco a poco, se conocen quiénes correrán las grandes carreras de este deporte. De hecho, en medio de las especulaciones, el director del Ineos confirmó a los líderes en el Tour de Francia 2020. Así lo hizo a través de un video en las redes sociales, donde también dejó claro quién comandará a la escuadra en el Giro de Italia.

Según expresó Dave Brailsford, Rohan Dennis y Richard Carapaz tomarán las riendas en el Giro. El ecuatoriano, flamante refuerzo, espera revalidar el título conseguido en 2019 con el Movistar Team. Eso sí, la tarea no será nada fácil. Sin embargo, contará con el respaldo de importantes corredores y grandes figuras del equipo más importante del ciclismo.

La gran duda giraba en torno a las tres figuras que militan las filas del Team Ineos. Geraint Thomas, Egan Bernal y Chris Froome eran los candidatos a pelear por el liderato. No obstante, con el objetivo de poner punto final a las dudas, el director Dave Brailsford reveló que los elegidos serán Thomas y Bernal quienes comanden al equipo. Es así como, el joven maravilla tendrá la posibilidad de defender el título.

La sorpresa fue por la ausencia de Froome. En el mismo video, Brailsford explicó que el ciclista británico no se encuentra en óptimas condiciones y aún está en proceso de recuperación.

Team INEOS Team Principal Sir Dave Brailsford has been speaking ahead of the start of the 2020 season.

Listen to his thoughts on the upcoming season, the team's Grand Tour aspirations and a special message for Team INEOS fans. pic.twitter.com/JlLfZvmG0K

— Team INEOS (@TeamINEOS) January 16, 2020