Golpe al corazón del Cali: Juan Ignacio Dinenno, a punto de irse

Deportivo Cali está en un año complicado. En medio de una inestabilidad administrativa, lo deportivo no pinta nada bien en el arranque del 2020. El flamante entrenador Alfredo Arias ha tenido que apelar a la creatividad para armar el plantel, con muchos juveniles en su haber.

Aunque no tiene problema en darle salida a las promesas, Arias pidió que no se vaya nadie más. Ahora, no solo es que algunos jugadores se pueden ir, sino que entre ellos estaría la gran figura del año anterior, Juan Ignacio Dinenno.

Juan Ignacio Dinenno está a punto de irse

El goleador argentino adelanta la pretemporada con el club azucarero. Sin embargo, en las últimas horas recibió una oferta de Pumas de México y el adiós está muy cerca.

Así lo reveló el periodista Diego Rueda, director de El Vbar de Caracol Radio. Rueda asegura tener información sobre la casi segura salida del delantero con rumbo a Ciudad de México.

Dinenno fue titular en el arranque del Torneo ESPN, ante Santa Fe, pero esta propuesta sí lo tiene cerca de marcharse.

Otro que sugirió sus intenciones de marcharse es Alex Castro. El exjugador del Tolima es pretendido por el Orlando City de la MLS, pero hasta ahora no satisfacen las pretensiones económicas del Deportivo Cali.

