Nacional vs. Palmeiras: Con la obligación de despejar dudas, los verdolagas se estrenan en la Florida Cup

Después de un 2019 para el olvido, los verdolagas no tienen más remedio que pasar la página. Las críticas no cesaron y algunos incluso clamaron por la salida del técnico Osorio. Razón por la que, más allá de que estos compromisos son de preparación, el conjunto antioqueño tiene la obligación de dejar una buena imagen. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Atlético Nacional VS Palmeiras ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Florida Cup 2020)

Gustavo Torres, Fabián González Lasso, Jefferson Duque, Estefano Arango, Andrés Andrade, Déinner Quiñones y Diego Braghieri son las caras nuevas para este año. Por eso, dar lo mejor de sí será crucial. Y es que todos y cada uno de ellos quiere ganarse un lugar en el 11 titular.

Capítulo a parte para Juan Carlos Osorio, quien, infortunadamente, no viajó con el equipo “debido a asuntos familiares y a la salud de su padre”. Así lo informó el club mediante un comunicado

Lo cierto es que el verde paisa espera comenzar con victoria en la Florida Cup, torneo que ya ganó en 2018 y espera repetir.

Ver EN VIVO Atlético Nacional VS Palmeiras ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Florida Cup 2020

Día: 15 de enero

Hora: 8:30 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)