¡Continúa haciendo historia! Egan Bernal fue nominado a los importantes Premios Laureus

El tenista Rafa Nadal, el piloto de motociclismo Marc Márquez y la selección española de baloncesto masculino forman parte, junto a otras grandes figuras del panorama mundial, de la lista de nominados a los Premios Laureus.

Tanto Nadal como Márquez competirán por el galardón al Mejor Deportista Masculino del Año contra Lionel Messi, que recibe su sexta nominación. Además, junto a ellos, aparecen el atleta Eliud Kipchoge, el piloto Lewis Hamilton y el golfista Tiger Woods.

En cuanto a las deportistas femeninas individuales forman la lista la gimnasta Simone Biles, las atletas Allyson Felix y Shelly-Ann Fraser-Pryce, la tenista Naomi Osaka, la futbolista Megan Rapinoe y la esquiadora Mikaela Shiffrin.

Existen además otras cuatro categorías. Una es la de Mejor Deportista Revelación del Año y a ella optan las tenistas Bianca Andreescu y Coco Gauff, el ciclista colombiano Egan Bernal, la selección japonesa de rugby, el boxeador Andy Ruiz Jr. y el nadador Regan Smith.

Los candidatos a la Mejor Reaparición del Año serán en esta ocasión el jugador de baloncesto Kawhi Leonard, el tenista Andy Murray, el Liverpool FC, el nadador Nathan Adrian, la piloto de motociclismo Sophia Flörsch y el jugador de rugby Christian Lealiifano.

Además la nadadora Alice Tai, las atletas Omara Durand y Manuela Schär, la tenista en silla de ruedas Diede De Groot, la esquiadora y ciclista Oksana Masters y el triatleta y ciclista Jetze Plat aspiran a coronarse como Mejor Deportista con Discapacidad del Año.

Por último la nómina de elegidos para hacerse con el trofeo que reconoce al Mejor Deportista de Acción del Año estará formada por los surfistas Italo Ferreira y Carissa Moore, los snowboarders Chloe Kim y Mark McMorris y los skater Nyjah Huston y Rayssa Leal.

Además mediante el voto público se seleccionará el Mejor Momento Deportivo 2000-2020. Hasta dos decenas de alternativas se presentan en este caso, las cuales pueden ser seleccionadas a través de laureus.com/vote.

